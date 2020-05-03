Помпео назвав “випадковими” постріли, зроблені Пхеньяном на кордоні з Південною Кореєю

“Ми вважаємо, що це було випадково. Південна Корея дійсно відкрила у відповідь вогонь. Але, наскільки ми можемо судити, жертв із жодної зі сторін не було”, — заявив Помпео, виступаючи в ефірі телеканалу АВС.

Як повідомляв УНН, 3 травня в районі одного зі сторожових постів на кордоні Північної і Південної Корей сталася стрілянина. За день до цього північнокорейські державні ЗМІ опублікували репортажі про відвідини заводу Кім Чен Ином — перші повідомлення про його появу на публіці від 11 квітня. Південна Корея відповіла на постріли з іншого боку Демілітаризованої зони. Повідомлень про жертви не було.

У свою чергу, чутки про те, що Кім Чен Ин серйозно хворий, з’явилися після того, як північнокорейський лідер пропустив урочисті заходи з нагоди дня народження його покійного діда Кім Ір Сена.

Помпео відмовився говорити про те, що йому відомо в зв’язку з цим, але зауважив, що, судячи з нещодавніх кадрів, показаних державним телебаченням Північної Кореї, “Кім, схоже, живий і здоровий”.

“Ми знаємо, що були інші періоди, коли очільник Кім на довгий час зникав із поля зору громадськості, тому це не унікальний випадок”, — сказав Помпео.

Кім Чен Ин, який у Північній Кореї обіймає всі найвищі партійні, державні і військові посади, вже не вперше на тривалий час зникає з очей громадськості. Зокрема, 2014 року його не бачили протягом півтора місяця і тоді теж у чутках “ховали”.