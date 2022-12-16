Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на вражеских минах в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В больнице скончались еще двое из четырех тяжело раненых полицейских, которые 7 декабря подорвались на вражеских минах в Херсонской области, четверо их коллег тогда погибли. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
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“Сегодня (16 декабря — ред.) вся полицейская семья получила печальное известие: в больнице умерли двое наших коллег, которые подорвались на вражеских минах в Херсонской области. Тогда во время проведения стабилизационных мероприятий четверо полицейских погибли, еще четверо получили тяжелые ранения”, — говорится в сообщении.
Детали
Врачи десять дней боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода № 1 роты № 2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита инспектора взвода № 2 роты № 2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области.
“Но, к сожалению, их сердца остановились. Весь коллектив Национальной полиции Украины соболезнует родным и близким погибших. Мы склоняем голову в скорби и всегда будем помнить наших собратьев. Навсегда в строю!”, — пишет Национальная полиция Украины.
Напомним
Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались правоохранители. Четверо полицейских погибли — среди них и начальник Главного управления Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.