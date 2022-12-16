Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У лікарні померли ще двоє з чотирьох тяжко поранених поліцейських, які 7 грудня підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області, четверо їхніх колег тоді загинули. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні (16 грудня — ред.) вся поліцейська родина отримала сумну звістку: у лікарні померли двоє наших колег, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді під час проведення стабілізаційних заходів четверо поліцейських загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Лікарі десять днів боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.
“Але, на жаль, їхні серця зупинилися. Весь колектив Національної поліції України співчуває рідним та близьким загиблих. Ми схиляємо голову у скорботі і завжди пам’ятатимемо наших побратимів. Назавжди в строю!”, — пише Національна поліція України.
Нагадаємо
Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися правоохоронці. Четверо поліцейських загинули — серед них і начальник Головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.