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Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області

Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області

Київ • УНН

 • 460460 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У лікарні померли ще двоє з чотирьох тяжко поранених поліцейських, які 7 грудня підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області, четверо їхніх колег тоді загинули. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні (16 грудня — ред.) вся поліцейська родина отримала сумну звістку: у лікарні померли двоє наших колег, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді під час проведення стабілізаційних заходів четверо поліцейських загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Лікарі десять днів боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.

“Але, на жаль, їхні серця зупинилися. Весь колектив Національної поліції України співчуває рідним та близьким загиблих. Ми схиляємо голову у скорботі і завжди пам’ятатимемо наших побратимів. Назавжди в строю!”, — пише Національна поліція України.

Нагадаємо

Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися правоохоронці. Четверо поліцейських загинули — серед них і начальник Головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

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