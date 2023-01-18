Умер самый старый человек в мире Люсиль Рандон
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Самый старый человек в мире, французская монахиня сестра Андре, умерла в возрасте 118 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Старейший человек мира, французская монахиня сестра Андре, умерла в возрасте 118 лет во Франции”, - говорится в сообщении.
Детали
Люсиль Рандон, которая приняла имя сестра Андре, примкнув к католическому благотворительному ордену в 1944-м году, в прошлом году пережила COVID-19, пишет Reuters.
Она родилась 11 февраля 1904 года.
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