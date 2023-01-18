Померла найстарша людина світу Люсіль Рандон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Найстаріша людина у світі, французька черниця сестра Андре, померла у віці 118 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Найстарша людина світу, французька черниця сестра Андре, померла у віці 118 років у Франції”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Люсіль Рандон, яка прийняла ім’я сестра Андре, долучившись до католицького благодійного ордену в 1944-му році, минулого року пережила COVID-19, пише Reuters.
Вона народилася 11 лютого 1904 року.
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