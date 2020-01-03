Умер выдающийся комиссионер НБА

Несколько недель назад функционер перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. В итоге врачам не удалось спасти его жизнь.

"Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших друзей. Как и любая легенда НБА Дэвид имел удивительные таланты, в его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса, к его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей стать частью игры. Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, делает Стерна не только одним из крупнейших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов его поколения", - отметил нынешний комиссионер Ассоциации Адам Сильвер.

Стоит отметить, что Стерн был четвертым комиссаром НБА и работал на данном посту с 1984 по 2014 годы и в 2014-м попал в Зал Славы НБА.