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Помер видатний комісіонер НБА

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Екскомісіонер Національної баскетбольної асоціації Девід Стерн помер на 78-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА.

Кілька тижнів тому функціонер переніс операцію у зв'язку з крововиливом в мозок. У підсумку лікарям не вдалося врятувати його життя.

"Я спостерігав за роботою Стерна протягом 22 років, він був моїм наставником і одним з найближчих друзів. Як і будь-яка легенда НБА, Девід мав дивовижні таланти, в його випадку це були організованість, увага до деталей і старанна робота. За час його роботи НБА домоглася істотного прогресу, до його заслуг можна віднести встановлення міцних партнерських відносин з представниками ЗМІ та спонсорами, впровадження сучасних технологій і програм соціальної відповідальності, які дозволили мільярдам людей стати частиною гри. Завдяки Девіду НБА стала по-справжньому глобальним брендом, що робить Стерна не тільки одним з найбільших спортивних функціонерів в історії, а й одним з найвпливовіших бізнесменів його покоління", - наголосив нинішній комісіонер Асоціації Адам Сільвер.

Варто відзначити, що Стерн був четвертим комісаром НБА і працював на даному посту з 1984 по 2014 роки і в 2014-му потрапив до Зали Слави НБА.

Українські Національні Новини

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