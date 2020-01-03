Помер видатний комісіонер НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Екскомісіонер Національної баскетбольної асоціації Девід Стерн помер на 78-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА.
Кілька тижнів тому функціонер переніс операцію у зв'язку з крововиливом в мозок. У підсумку лікарям не вдалося врятувати його життя.
"Я спостерігав за роботою Стерна протягом 22 років, він був моїм наставником і одним з найближчих друзів. Як і будь-яка легенда НБА, Девід мав дивовижні таланти, в його випадку це були організованість, увага до деталей і старанна робота. За час його роботи НБА домоглася істотного прогресу, до його заслуг можна віднести встановлення міцних партнерських відносин з представниками ЗМІ та спонсорами, впровадження сучасних технологій і програм соціальної відповідальності, які дозволили мільярдам людей стати частиною гри. Завдяки Девіду НБА стала по-справжньому глобальним брендом, що робить Стерна не тільки одним з найбільших спортивних функціонерів в історії, а й одним з найвпливовіших бізнесменів його покоління", - наголосив нинішній комісіонер Асоціації Адам Сільвер.
Варто відзначити, що Стерн був четвертим комісаром НБА і працював на даному посту з 1984 по 2014 роки і в 2014-му потрапив до Зали Слави НБА.