Умер полицейский, раненый во время стрельбы в центре Парижа

“Умер второй полицейский, раненый во время стрельбы в Париже — источник в полиции”, — говорится в сообщении.

Сейчас полиция ищет жилье убитого нападающего, который, по предположениям, находится в восточной части Парижа.

Расследованием инцидента займется антитеррористическая прокуратура.

Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.