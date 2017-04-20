Умер полицейский, раненый во время стрельбы в центре Парижа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Полицейский, который был ранен во время стрельбы в центре Парижа, скончался, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Умер второй полицейский, раненый во время стрельбы в Париже — источник в полиции”, — говорится в сообщении.
Сейчас полиция ищет жилье убитого нападающего, который, по предположениям, находится в восточной части Парижа.
Расследованием инцидента займется антитеррористическая прокуратура.
Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.