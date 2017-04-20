Помер поліцейський, поранений під час стрілянини в центрі Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поліцейський, якого було поранено під час стрілянини в центрі Парижа, помер, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Помер другий поліцейський, поранений під час стрілянини у Парижі — джерело в поліції”, — йдеться в повідомленні.
Наразі поліція шукає житло вбитого нападника, яке, за припущеннями, знаходиться в східній частині Парижа.
Розслідуванням інциденту займеться антитерористична прокуратура.
Як повідомляв УНН, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.