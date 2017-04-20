Помер поліцейський, поранений під час стрілянини в центрі Парижа

“Помер другий поліцейський, поранений під час стрілянини у Парижі — джерело в поліції”, — йдеться в повідомленні.

Наразі поліція шукає житло вбитого нападника, яке, за припущеннями, знаходиться в східній частині Парижа.

Розслідуванням інциденту займеться антитерористична прокуратура.

Як повідомляв УНН, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.