Умер лидер группы Allman Brothers Грегг Оллман
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Грегг Оллман, лидер американской рок-группы Allman Brothers Band, скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает со ссылкой на facebook группы.
"С глубокой скорбью мы сообщаем, что Грегг Оллман, один из основателей Allman Brothers Band, мирно скончался у себя дома в Саванне, штат Джорджия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в последние несколько лет музыкант пережил множество проблем со здоровьем.
"Исполнение музыки подняло его и заставило двигаться в трудные времена", - сообщается в группе.
Напомним, американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский умер на 90 году жизни.