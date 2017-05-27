Помер лідер групи Allman Brothers Грегг Оллман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Грегг Оллман, лідер американської рок-групи Allman Brothers Band, помер на 70-му році життя. Про це повідомляє УНН з посилання на facebook гурту.
"З глибоким сумом ми повідомляємо, що Грегг Оллман, один із засновників Allman Brothers Band, мирно помер у себе вдома в Савані, штат Джорджія", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в останні кілька років музикант пережив безліч проблем зі здоров'ям.
"Виконання музики підняло його і змусило рухатися в найважчі часи", - повідомляється в групі.
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