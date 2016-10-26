Умер бывший заcтупник руководителя штаба АТО В.Федичев

"Сегодня ушел из жизни Валентин Николаевич Федичев, патриот, настоящий офицер, честный, принципиальный, откровенный и решительный. 2015 года он последним выходил из Дебальцево ... Сердце ... Вечная память! .. ", - написал Р.Туровец.

В.Федичев был награжден орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.