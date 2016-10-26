Помер колишній заcтупник керівника штабу АТО В.Федічев
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні помер колишній заступник керівника штабу АТО Валентин Федічев. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-речник прес-центру АТО Роман Туровець, передає УНН.
“Сьогодні пішов із життя Валентин Миколайович Федічев, патріот, справжній офіцер, чесний, принциповий, відвертий і рішучий. 2015-го він останнім виходив з Дебальцевого... Серце... Вічна пам’ять!..”, — написав Р.Туровець.
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В.Федічев був нагороджений орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.