Умер гитарист Massive Attack Анджело Брускини

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«Опустошены. Какое счастье, что мы все имели такую жизнь вместе. Такой блестящий, эксцентричный талант. Невозможно оценить твой вклад. Покойся с миром, Анжело», — говорится в сообщении группы.

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62-летний Анджело, уроженец Бристоля, который присоединился к Massive Attack в 1995 году в качестве гастрольного участника, а также принял участие в их рекордном 100-м окне 2003 года – в июле рассказал, что ему диагностировали смертельную болезнь.