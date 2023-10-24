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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер гитарист Massive Attack Анджело Брускини

Киев • УНН

 • 170692 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Гитарист Massive Attack Анджело Брускини умер после борьбы с плеоморфной карциномой - агрессивным и редким раком лёгких, передаёт УНН со ссылкой на Daily mail.

Умер гитарист Massive Attack Анджело Брускини

Цитата

«Опустошены. Какое счастье, что мы все имели такую жизнь вместе. Такой блестящий, эксцентричный талант. Невозможно оценить твой вклад. Покойся с миром, Анжело», — говорится в сообщении группы.

Добавим

62-летний Анджело, уроженец Бристоля, который присоединился к Massive Attack в 1995 году в качестве гастрольного участника, а также принял участие в их рекордном 100-м окне 2003 года – в июле рассказал, что ему диагностировали смертельную болезнь.

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