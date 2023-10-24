Помер гітарист Massive Attack Анджело Брускіні

Цитата

«Спустошені. Яке щастя, що ми всі мали таке життя разом. Такий блискучий, ексцентричний талант. Неможливо оцінити твій внесок. Спочивай з миром, Анжело», — йдеться в повідомленні гурту.

Додамо

62-річний Анджело, уродженець Брістоля, який приєднався до Massive Attack у 1995 році як гастрольний учасник, а також взяв участь у їхньому рекордному 100-му вікні 2003 року – у липні розповів, що йому діагностували смертельну хворобу.