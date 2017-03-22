Умер многолетний экс-руководитель волынской епархии УПЦ МП митрополит Нифонт
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня около 4:00 на 68-м году жизни скончался митрополит Нифонт - многолетний руководитель волынской епархии УПЦ МП. Сейчас определяется дата и место захоронения, сообщили корреспонденту УНН в Волынской епархии УПЦ МП.
"Распоряжением управляющего Волынской епархией УПЦ епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, священникам епархии благословляется служение заупокойных богослужений с душой почившего митрополита Нифонта", - говорится в сообщенни.
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Справка УНН: Нифонт возглавил Волынскую епархию УПЦ МП в 1992 году. В миру - Василий Андреевич Солодуха родился 5 октября 1948 г. в селей Галина Воля Старовиживского района Волынской области.
В 1974 году окончил Московскую духовную семинарию. В этом же году - 20 марта - принял монашеский постриг.
Духовную службу в Волынской области начал в 1977 году, когда стал настоятелем Свято-Троицкого храма села Рудка-Козинская. В 2001 году стал митрополитом.
18 октября 2016 г. решением Синода УПЦ Нифонта уволили с должности руководителя волынской епархии по состоянию здоровья.