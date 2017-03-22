Помер багаторічний екс-керівник волинської єпархії УПЦ МП митрополит Ніфонт
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні близько 4:00 на 68-му році життя помер митрополит Ніфонт — багаторічний керівник волинської єпархії УПЦ МП. Нині визначається дата та місце поховання, повідомили кореспонденту УНН у Волинській єпархії УПЦ МП.
“Розпорядженням керуючого Волинською єпархією УПЦ єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, священикам єпархії благословляється служіння заупокійних богослужінь за душею новоспочилого митрополита Ніфонта”, — йдеться у повидомленні.
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Довідка УНН: Ніфонт очолив Волинську єпархіа УПЦ МП у 1992 році. В миру — Василь Андрійович Солодуха народився 5 жовтня 1948 року у селів Галина Воля Старовижівського району Волині.
У 1974 році закінчив Московську духовну семінарію. Цього ж року — 20 березня — прийняв чернечий постриг.
Духовну службу на Волині почав у 1977 році, коли став настоятелем настоятелем Свято-Троїцького храму села Рудка-Козинська.
В 2001 році став митрополитом.
18 жовтня 2016 року рішенням Синоду УПЦ Ніфонта звільнили з посади керівника волинської єпархії за станом здоров’я.