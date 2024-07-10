На фоне отключения электроэнергии четверо детей и взрослые застряли в лифтах многоэтажек Ивано-Франковска, им помогли чрезвычайники, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

Спасатели трижды выезжали вчера, 9 июля, на помощь людям, которые застряли в лифтах из-за стабилизационных отключений электроэнергии в городе.

"В одной из многоэтажек в ловушке оказалось двое взрослых и полуторагодовалый малыш, в другой - трое детей, еще по одному адресу - двое взрослых", - рассказали в ГСЧС.

"Сообщения о том, что население нуждается в помощи из-за остановки лифта во время отключения света поступают к спасателям чуть ли не ежедневно", - отметили в ГСЧС.

В ГСЧС призвали украинцев во время отключения электроэнергии и во время воздушных тревог подниматься по ступенькам. "Даже когда есть свет, старайтесь не пользоваться лифтом, чтобы в случае аварийного отключения не оказаться в ловушке", - отметили спасатели.

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