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Полторак не видит необходимости в новой волне мобилизации

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодняшний день нет необходимости в очередной волне мобилизации в Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью BBC Украина, передает УНН.

Полторак не видит необходимости в новой волне мобилизации

"Что касается очередной волны мобилизации, то у нас сегодня такой необходимости нет. Есть несколько причин, и одна из них - это то, что нам удалось провести серьезную работу с резервом первой очереди, то есть с людьми, которые имеют боевой опыт", - отметил Полторак.

Они уже приписаны не только в военкоматах, но и в военных частях, добавил министр обороны.

"Ежегодно проводится учебно-методический сбор. Две-три недели их учат в бригаде для проведения боевого слаживания. Эти люди готовы в течение нескольких дней стать к оружию - доукомплектовать подразделения или сформировать новые части и выполнять задачи", - отметил он.

По его словам, было восстановлено бесценный ресурс через военкомат. "Четко понимаем, сколько у нас есть людей и на что мы можем рассчитывать. Научились рассчитывать и риски при необходимости проведения мобилизации", - добавил глава оборонного ведомства.

"Но еще раз хочу сказать, что такой необходимости я сегодня не вижу", - подытожил он.

Как сообщал УНН, глава Минобороны Полторак заявил, что в конце апреля на Донбассе завершится АТО и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

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