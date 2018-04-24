Полторак не бачить потреби у новій хвилі мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогодні немає необхідності у черговій хвилі мобілізації в Україні. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю BBC Україна, передає УНН.
"Щодо чергової хвилі мобілізації, то в нас сьогодні такої необхідності немає. Є кілька причин, і одна з них - це те, що нам вдалося провести серйозну роботу з резервом першої черги, тобто з людьми, які мають бойовий досвід", - зазначив Полторак.
Вони вже приписані не тільки у військкоматах, але і у військових частинах, додав міністр оборони.
"Щороку проводиться навчально-методичний збір. Два-три тижні їх навчають у бригаді для проведення бойового злагодження. Ці люди готові протягом кількох днів стати до зброї - доукомплектувати підрозділи або сформувати нові частини і виконувати завдання", - зауважив він.
З його слів, було відновлено безцінний ресурс через військкомат. "Чітко розуміємо, скільки в нас є людей і на що ми можемо розраховувати. Навчилися розраховувати і ризики при необхідності проведення мобілізації", - додав очільник оборонного відомства.
"Але ще раз хочу сказати, що такої необхідності я сьогодні не бачу", - підсумував він.
Як повідомляв УНН, голова Міноборони Полторак заявив, що наприкінці квітня на Донбасі завершиться АТО і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.