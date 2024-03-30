Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

Ночью Полтавщина оказалась под обстрелами вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание в инфраструктуру, но без жертв среди мирного населения. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

Неспокойная ночь на Полтавщине. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района. Самое главное - никто не пострадал - заявил Филипп Пронин.

Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях