Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

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Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  115581 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  116271 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  118716 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  246356 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135131 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133891 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153339 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143149 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145291 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153365 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки

ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки

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За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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28 марта 2024, 13:27  •  246356 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  269738 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  626563 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  575066 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  586395 просмотра

Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

Ночью Полтавская область была атакована вражескими беспилотниками, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  1496 просмотра
Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

Потери рф: 730 военнослужащих погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 730 военнослужащих.

Война •   •  2378 просмотра
Потери рф: 730 военнослужащих погибли за сутки

Интенсивные атаки в Запорожской области: 442 удара за сутки, мирные жители не пострадали

За минувшие сутки российские войска совершили 442 обстрела 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 91 атаку беспилотников, 9 РСЗО-обстрелов и 339 артударов.

Война •   •  3260 просмотра
Интенсивные атаки в Запорожской области: 442 удара за сутки, мирные жители не пострадали

ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки

Украинские Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из 12 российских беспилотников.

Война •   •  5373 просмотра
ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки

За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиаударов и 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  7000 просмотра
За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет

29 марта Куцурубская громада и акватория Очаковской громады Николаевской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны вражеских сил, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  8428 просмотра
Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет

Ночная атака юга и юго-восточных регионов: ПВО сбила 7 российских БпЛА

Прошлой ночью рф осуществила беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру на юге и юго-востоке Украины, но Силы противовоздушной обороны сбили 7 вражеских беспилотников, не допустив ни одного попадания.

Война •   •  14509 просмотра
Ночная атака юга и юго-восточных регионов: ПВО сбила 7 российских БпЛА

Революция в образовании: Украина готовится к введению профильного среднего образования

Украина введет профильное среднее образование в 2027 году, а пилотные проекты стартуют в 2025 году в 25 избранных школах, чтобы подготовиться к реформе, которая позволит ученикам выбирать путь обучения и предметы.

Общество •   •  11832 просмотра
Революция в образовании: Украина готовится к введению профильного среднего образования

30 марта: Час Земли, День карандаша, День карандаша

В последнюю субботу марта 190 стран мира участвуют в Часе Земли, выключая свет на один час для популяризации энергоэффективности и разумного потребления ресурсов - крупнейшем экологическом движении в мире.

УНН Lite •   •  11986 просмотра
30 марта: Час Земли, День карандаша, День карандаша

Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину

Япония продлила торговые санкции против рф еще на год, повышая пошлины на импортные товары, в ответ на российское вторжение в Украину.

Война •   •  21823 просмотра
Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину