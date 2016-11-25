Полтавец стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по боксу

Сегодня состоялись поединки 1/2 финала молодежного чемпионата мира по боксу.

Полтавец Зоравор Петросян сражался с представителем США Де Лентом Джонсом.

Боксеры продемонстрировали зрелищный бой, который понравился публике, но к сожалению для отечественных болельщиков, по единогласному решению судей победу в поединке получил американец.

Как сообщал УНН, Украинка Т.Коб стала вице-чемпионкой Европы по боксу.