Полтавец стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по боксу
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полтавец Зоравор Петросян завоевал "бронзу" на молодежном чемпионате мира по боксу в Санкт-Петербурге, сообщили УНН-Центр в Федерации бокса Украины.
Сегодня состоялись поединки 1/2 финала молодежного чемпионата мира по боксу.
Полтавец Зоравор Петросян сражался с представителем США Де Лентом Джонсом.
Боксеры продемонстрировали зрелищный бой, который понравился публике, но к сожалению для отечественных болельщиков, по единогласному решению судей победу в поединке получил американец.
Как сообщал УНН, Украинка Т.Коб стала вице-чемпионкой Европы по боксу.