Полтавець став бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу з боксу
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Полтавець Зоравор Петросян виборов "бронзу" на молодіжному чемпіонаті світу з боксу у Санкт-Петербурзі, повідомили УНН-Центр у Федерації боксу України.
Сьогодні відбулися поєдинки 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу.
Полтавець Зоравор Петросян бився з представником США Де Лентом Джонсом.
Боксери продемонстрували видовищний бій, який сподобався публіці, але на жаль для вітчизняних вболівальників, за одностайним рішенням суддів перемогу у поєдтнку здобув американець.
Як повідомляв УНН, українка Т.Коб стала віце-чемпіонкою Європи з боксу.