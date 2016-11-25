Полтавець став бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу з боксу

Сьогодні відбулися поєдинки 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу.

Полтавець Зоравор Петросян бився з представником США Де Лентом Джонсом.

Боксери продемонстрували видовищний бій, який сподобався публіці, але на жаль для вітчизняних вболівальників, за одностайним рішенням суддів перемогу у поєдтнку здобув американець.

Як повідомляв УНН, українка Т.Коб стала віце-чемпіонкою Європи з боксу.