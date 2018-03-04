Польский закон с запретом "бандеризма": первой обвинили аргентинскую газету

Польская лига против диффамации (RDI), некоммерческая организация, близкая к польскому консервативному правительству, подала иск по новому закону против веб-сайта Pagina 12, газеты в Аргентине.

RDI заявила, что газета использовала фотографию антикоммунистических польских бойцов сопротивления после Второй мировой войны в статье о погроме в Джедвабне, о резне 1941 года, когда было убито более 300 евреев их польскими соседями во время нацистской оккупации.

RDI обвинил газету и ее журналиста Федерико Павловского в “действии, направленном на нанесение вреда польскому народу и хорошей репутации польских солдат”.

Так, Польша была оккупирована нацистской Германией во Второй мировой войне, потеряв шесть миллионов своих граждан, в том числе три миллиона евреев.

Напомним, закон, вступивший в силу в четверг, устанавливает штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет для тех, кто приписывает “ответственность или ответственность перед польским народом или государством за преступления, совершенные немецким Третьим Рейхом”.