Польський закон із забороною "бандеризму": першою звинуватили аргентинську газету
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Газета Pagina 12 з Аргентини стала першою жертвою польського закону про Інститут нацпам'яті, який передбачає покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", передає УНН з посиланням на AFP.
Польська ліга проти дифамації (RDI), некомерційна організація, близька до польського консервативного уряду, подала позов за новим законом про ІНП проти веб-сайту Pagina 12, газети в Аргентині.
RDI заявила, що газета використовувала фотографію антикомуністичних польських бійців опору після Другої світової війни в статті про погром в Джедвабні, про різанину 1941 року, коли було вбито більше 300 євреїв їх польськими сусідами під час нацистської окупації.
RDI звинуватив газету і її журналіста Федеріко Павловського в "діях, направлених на нанесення шкоди польському народу і хорошої репутації польських солдатів".
Так, Польща була окупована нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, втративши шість мільйонів своїх громадян, в тому числі три мільйони євреїв.
Нагадаємо, закон, який набув чинності в четвер, встановлює штрафи або тюремне ув'язнення на термін до трьох років для тих, хто приписує "відповідальність або відповідальність перед польським народом або державою за злочини, вчинені німецьким Третім Рейхом".