Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС
Киев • УНН
Комиссар ЕС Войцеховский стремится ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы, чтобы защитить производителей ЕС, и утверждает, что это предотвращает поддержку рыночной стратегии России.
В Еврокомиссии продолжается спор о продлении свободной торговли с Украиной до 2025 года. Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский требует, чтобы новый регламент сохранил защитные положения и ввел количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара из Украины. Об этом он заявил в интервью RMF FM, передает УНН.
Детали
Войцеховский даже пригрозил отозвать свою поддержку постановления, если его требования не будут приняты.
Это моя большая задача на 2024 год, чтобы новый регламент, если он будет издан, содержал достаточно сильные защитные положения, чтобы не повторился кризис избытка
Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта мяса птицы и сахара из Украины. Этот импорт растет настолько, что "угрожает конкурентоспособности сектора ЕС", в частности польского птицеводства и производства сахара, предупреждает комиссар.
Войцеховский утверждает, что это превышение испытывают почти все страны ЕС, организации производителей птицы и сахара жалуются в ЕК.
Поэтому я заявляю о необходимости введения количественных ограничений на импорт этих двух чувствительных продуктов
Войцеховский также заявил, что полное открытие рынка ЕС для импорта из Украины - это "согласие на закрепление российских завоеваний".
Он говорит, что Россия вытесняет Украину с рынков Азии, тем самым подталкивая ее к более тесным рынкам ЕС, что приводит к дестабилизации в Польше и других странах, граничащих с Украиной.
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Россия при этом, утверждает еврокомиссар, получает двойную выгоду: она завоевывает новые рынки и сеет недовольство в ЕС. По мнению Войцеховского, поэтому необходимо, с одной стороны, защищать производителей ЕС, а с другой - способствовать (например, субсидируя украинский транзит) украинскому экспорту в страны, которые не входят в ЕС.
Усилия ЕС должны быть направлены на поддержку украинского экспорта в страны, не входящие в ЕС, на то, чтобы не дать ему быть вытесненным с этих рынков и максимально помочь ему вернуться на эти рынки. Если мы остановимся только на открытии европейского рынка, то поможем России закрепить свои военные и экономические успехи в этой войне
При этом RMF FM отмечает, что не все в ЕК разделяют его мнение.
Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС
Комиссар ЕС Войцеховский стремится ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы, чтобы защитить производителей ЕС, и утверждает, что это предотвращает поддержку рыночной стратегии России.
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