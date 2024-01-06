Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
  •  107061 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
  •  117774 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
  •  113682 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
  •  113256 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  203791 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
  •  107131 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  218050 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  171684 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  245733 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  169805 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  189916 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202610 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206233 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  204544 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192122 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
polskii-yevrokomissar-khochet-ogranichit-import-ukrainskogo-sakhara-i-myasa-ptitsi-v-yes

Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 04:49  •  6130 просмотра

Read in English

Комиссар ЕС Войцеховский стремится ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы, чтобы защитить производителей ЕС, и утверждает, что это предотвращает поддержку рыночной стратегии России.

В Еврокомиссии продолжается спор о продлении свободной торговли с Украиной до 2025 года. Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский требует, чтобы новый регламент сохранил защитные положения и ввел количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара из Украины. Об этом он заявил в интервью RMF FM, передает УНН.

Детали

Войцеховский даже пригрозил отозвать свою поддержку постановления, если его требования не будут приняты.

Это моя большая задача на 2024 год, чтобы новый регламент, если он будет издан, содержал достаточно сильные защитные положения, чтобы не повторился кризис избытка

сказал еврокомиссар Войцеховский.

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта мяса птицы и сахара из Украины. Этот импорт растет настолько, что "угрожает конкурентоспособности сектора ЕС", в частности польского птицеводства и производства сахара, предупреждает комиссар.

Войцеховский утверждает, что это превышение испытывают почти все страны ЕС, организации производителей птицы и сахара жалуются в ЕК.

Поэтому я заявляю о необходимости введения количественных ограничений на импорт этих двух чувствительных продуктов

отмечает Войцеховский.

Войцеховский также заявил, что полное открытие рынка ЕС для импорта из Украины - это "согласие на закрепление российских завоеваний".

Он говорит, что Россия вытесняет Украину с рынков Азии, тем самым подталкивая ее к более тесным рынкам ЕС, что приводит к дестабилизации в Польше и других странах, граничащих с Украиной.

Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев27 декабрь 2023, 22:52 • 37323 просмотра

Россия при этом, утверждает еврокомиссар, получает двойную выгоду: она завоевывает новые рынки и сеет недовольство в ЕС. По мнению Войцеховского, поэтому необходимо, с одной стороны, защищать производителей ЕС, а с другой - способствовать (например, субсидируя украинский транзит) украинскому экспорту в страны, которые не входят в ЕС.

Усилия ЕС должны быть направлены на поддержку украинского экспорта в страны, не входящие в ЕС, на то, чтобы не дать ему быть вытесненным с этих рынков и максимально помочь ему вернуться на эти рынки. Если мы остановимся только на открытии европейского рынка, то поможем России закрепить свои военные и экономические успехи в этой войне

подчеркнул Войцеховский.

При этом RMF FM отмечает, что не все в ЕК разделяют его мнение.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Польський єврокомісар хоче обмежити імпорт українського цукру та м’яса птиці в ЄС
Polish Commissioner wants to restrict imports of Ukrainian sugar and poultry to the EU
Новости по теме

Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС

Комиссар ЕС Войцеховский стремится ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы, чтобы защитить производителей ЕС, и утверждает, что это предотвращает поддержку рыночной стратегии России.

Политика •   •  6130 просмотра
Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС

Минэкономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде

Министерство экономики Украины намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровать записи, заменив устаревший кодекс 1971 года. Министерство также планирует реформы образования и занятости.

Экономика •   •  7461 просмотра
Минэкономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде

6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.

УНН Lite •   •  7792 просмотра
6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника

Китай запустил четыре спутника Tianmu-1 через ракету-носитель Kuaizhou-1A для предоставления услуг по передаче метеорологических данных.

Новости Мира •   •  9613 просмотра
Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника

Черноморский пакт по разминированию

Болгария, Румыния и Турция намерены подписать в Стамбуле совместное соглашение о разминировании Черного моря с целью повышения безопасности судоходства из-за рисков, связанных с войной в Украине.

Война •   •  12846 просмотра
Черноморский пакт по разминированию

Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия готовит запасной план помощи Украине на случай, если на саммите не будет одобрен пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

Политика •   •  12779 просмотра
Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине

Сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США обыграла Швецию и в шестой раз победила на молодежном чемпионате мира.

Спорт •   •  10938 просмотра
Сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения поставок оружия в Украину 22 января.

Политика •   •  23136 просмотра
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Госдеп США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа

США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о финансировании Хамаса, нацелившись на финансовых посредников, связанных с Ираном, Турцией и Суданом.

Новости Мира •   •  20388 просмотра
Госдеп США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа

Британия готовит секретное досье на Трампа в случае его переизбрания

Великобритания готовит досье на политику Трампа для потенциального влияния на переизбрание. Досье сосредотачивается на вопросах, связанных с Великобританией, таких как Украина, Ближний Восток, торговля.

Политика •   •  21930 просмотра
Британия готовит секретное досье на Трампа в случае его переизбрания