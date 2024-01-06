Польський єврокомісар хоче обмежити імпорт українського цукру та м’яса птиці в ЄС

У Єврокомісії триває суперечка щодо продовження вільної торгівлі з Україною до 2025 року. Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський вимагає, щоб новий регламент зберіг захисні положення та запровадив кількісні обмеження на імпорт м’яса птиці та цукру з України. Про це він заявив в інтерв’ю RMF FM, передає УНН.

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Войцеховський навіть пригрозив відкликати свою підтримку постанови, якщо його вимоги не будуть ухвалені.

Це моє велике завдання на 2024 рік, щоб новий регламент, якщо він буде виданий, містив досить сильні захисні положення, щоб не повторилася криза надлишку сказав єврокомісар Войцеховський.

Він підкреслив, що останнім часом спостерігається значне зростання імпорту м’яса птиці та цукру з України. Цей імпорт зростає настільки, що "загрожує конкурентоспроможності сектору ЄС", зокрема польського птахівництва та виробництва цукру, попереджає комісар.

Войцеховський стверджує, що це перевищення відчувають майже всі країни ЄС, організації виробників птиці та цукру скаржаться до ЄК.

Тому я заявляю про необхідність введення кількісних обмежень на імпорт цих двох чутливих продуктів наголошує Войцеховський.

Войцеховський також заявив, що повне відкриття ринку ЄС для імпорту з України – це "згода на закріплення російських завоювань".

Він каже, що Росія витісняє Україну з ринків Азії, тим самим підштовхуючи її до тісніших ринків ЄС, що призводить до дестабілізації в Польщі та інших країнах, які межують з Україною.

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Росія при цьому, стверджує єврокомісар, отримує подвійну вигоду: вона завойовує нові ринки і сіє невдоволення в ЄС. На думку Войцеховського, тому необхідно, з одного боку, захищати виробників ЄС, а з іншого – сприяти (наприклад, субсидуючи український транзит) українському експорту в країни, які не входять до ЄС.

Зусилля ЄС мають бути спрямовані на підтримку українського експорту до країн, що не входять до ЄС, на те, щоб не дати йому бути витісненим із цих ринків і максимально допомогти йому повернутися на ці ринки. Якщо ми зупинимося тільки на відкритті європейського ринку, то допоможемо Росії закріпити свої військові та економічні успіхи в цій війні наголосив Войцеховський.

При цьому RMF FM зазначає, що не всі в ЄК поділяють його думку.