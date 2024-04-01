Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  94201 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  100324 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  104182 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  137618 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105224 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227809 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192328 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191424 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  419730 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140309 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Новости по теме
Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

  •  8031 просмотра
Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

  •  12040 просмотра
В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

  •  12684 просмотра
Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР

Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР

  •  14927 просмотра
Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

  •  15213 просмотра
Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

  •  14928 просмотра
Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

  •  13295 просмотра
Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

  •  15949 просмотра
В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

  •  13380 просмотра
В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

  •  14457 просмотра

Популярные

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев

  •  25701 просмотра
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации

В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации

  •  30070 просмотра
Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину

Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину

  •  54381 просмотра
В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам

В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам

  •  28513 просмотра
Франция планирует передать Украине сотни единиц бронетехники и ракеты для ПВО - Минобороны

Франция планирует передать Украине сотни единиц бронетехники и ракеты для ПВО - Минобороны

  •  53166 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  137618 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  419730 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  392852 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  746763 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  690821 просмотра

Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

Польские и украинские ученые собрали образцы морской фауны с антарктического морского дна на разных глубинах, чтобы изучить их генетический код, содержание металлов и устойчивость к воздействию климатических изменений.

Новости Мира •   •  8031 просмотра
Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

Молдова и США обсудили роль Молдовы в содействии экономическому восстановлению Украины через развитие инфраструктуры, в частности, автомобильных дорог и железных дорог, размещение компаний, участвующих в восстановлении Украины, а также привлечение инвестиций для развития экономики Молдовы.

Экономика •   •  12040 просмотра
Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

Чеченец Асхаб Успанов, задержанный в Москве после теракта в "Крокус Сити Холле", умер под стражей в полиции через несколько часов после ареста, как утверждается, в результате пыток со стороны российских силовиков.

Общество •   •  12684 просмотра
В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР

Жители Белгорода (россия) возмущены тем, что Москва празднует праздники, в то время как их ежедневно обстреливают, а власти игнорируют гибель белгородцев.

Общество •   •  14927 просмотра
Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР

Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

Белый дом ожидает, что Палата представителей одобрит пакет помощи Байдена для Украины без существенных изменений, несмотря на то, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон указал на потенциальные "нововведения", такие как конфискация российских активов, предоставление помощи в виде кредитов и увеличение экспорта американских энергоносителей.

Война •   •  15213 просмотра
Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

42-летняя женщина получила ранения, а также было разбито несколько окон во время вечернего вражеского ракетного обстрела Кривого Рога.

Война •   •  14928 просмотра
Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Бывшего народного депутата подозревают в незаконном получении 613 000 гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.

Криминал и ЧП •   •  13295 просмотра
Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

Жителей оккупированного Крыма, которых собираются призвать в российскую армию, призывают сообщать о таких случаях в Украину, поскольку это является военным преступлением и нарушает международное право.

Война •   •  15949 просмотра
Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

россия рассматривает возможность исключения Талибана из списка террористических организаций, но окончательное решение должно быть принято высшим политическим руководством страны.

Новости Мира •   •  13380 просмотра
В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

В Винницкой области двое подростков упали с высоты 10 метров в недействующем гранитном карьере, в результате чего один из них погиб.

Криминал и ЧП •   •  14457 просмотра
В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб