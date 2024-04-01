Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики

На украинском научном судне "Ноосфера", которое сейчас находится в Антарктике 🇦🇶, стартовало новое международное исследование. В рамках сотрудничества польских и украинских ученых впервые были отобраны образцы морской фауны со дна Южного океана. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, передает УНН.

Детали

Для проведения работ использовали специальный придонный трал. Исследование происходило в проливе Пенола (район станции "Академик Вернадский") на трех разных глубинах.

На каждой из них были найдены различные морские организмы:

на глубине 250 м преобладали губки, крупные морские звезды и голотурии (их еще называют морские огурцы из-за схожести формы);

на глубине 200 м чаще всего встречались средние по размеру виды морских звезд, улитки, крупные многощетинковые черви и офиуры (также называются змеехвостки из-за своеобразного способа передвижения: когда они ползут по дну, их лучи извиваются, как змеи);

на глубине 120 м были собраны различные виды иглокожих и колонии малоподвижных видов мшанки.

Сейчас образцы хранятся на судне в специальных морозильных камерах. После доставки в лабораторию на "большой земле" ученые будут делать выделение и сиквенс (прочтение) генетического кода отобранных организмов и изучать, сколько металла есть в их минеральных скелетах.

Почему это важно?

Одним из самых современных методов исследования морских экосистем является анализ ДНК из окружающей среды. Этим методом можно в одной пробе воды определить десятки и сотни видов живых организмов с помощью специфических молекулярных маркеров. Это позволяет экономить время и средства, а также наносить значительно меньше вреда окружающей среде по сравнению с традиционными методами исследований, которые предусматривают обязательный отлов живых существ.

Однако чтобы этот метод работал, сперва надо собрать банк данных маркерных последовательностей ДНК местных видов (баркодов), который в дальнейших исследованиях будет играть такую же роль, как у криминалистов база отпечатков пальцев. Именно для развития базы баркодов антарктической фауны и предназначен первый "улов" "Ноосферы".

Зачем определять содержание металлов в скелетах животных?

Изменение климата приводит к повышению температуры морской воды и ее окислению (снижение показателя pH). В более кислой и теплой воде меняется физиология животных, в частности, они начинают гораздо интенсивнее впитывать в себя металлы из воды и откладывать их в скелетных элементах - костях, раковинах, панцирях и т.д.

Загрязненный металлами скелет ослабевает. Также окисление воды негативно влияет на раковины животных, образованные из углекислого кальция, ведь он растворяется в кислой среде. Вместе с накоплением металлов это делает скелетную опору морских обитателей ломкой и уязвимой.

Поэтому благодаря этим исследованиям ученые смогут оценить чувствительность/устойчивость водных беспозвоночных к изменению химического состава Южного океана и выявить группы, которым в первую очередь угрожают последствия климатических изменений в Антарктике.

Дополнение

С польской стороны участие в исследовании принимают сотрудники Польской академии наук и Гданьского университета. Нынешний совместный отбор образцов придонной морской фауны дает начало новому направлению научного сотрудничества между Украиной и Польшей. Ожидается его развитие в долговременный совместный проект, финансируемый Национальным научным центром Польской Республики.

Украинские полярники показали встречу со вторым по величине китом - финвалом