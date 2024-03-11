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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ

Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 10:59  •  12681 просмотра

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Польские фермеры прекратят пропускать грузовики из Украины через пункт пропуска "Устилуг-Зосин"

Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска "Зосин", что напротив украинского ПП "Устилуг", для грузовиков, которые едут из Украины в Польшу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН

Перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни одного грузовика. На въезд в Украину польские фермы будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час

- говорится в сообщении ГПСУ.

Ранее УНН сообщал, что польские фермеры решили сегодня с 9:00 не пропускать грузовики, которые следуют из Украины в Польшу через пункт пропуска "Угринов". Также нулевые показатели пропуска грузовиков - в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин", которые следуют в Польшу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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