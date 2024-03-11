Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ

Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска "Зосин", что напротив украинского ПП "Устилуг", для грузовиков, которые едут из Украины в Польшу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни одного грузовика. На въезд в Украину польские фермы будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час - говорится в сообщении ГПСУ.

Ранее УНН сообщал, что польские фермеры решили сегодня с 9:00 не пропускать грузовики, которые следуют из Украины в Польшу через пункт пропуска "Угринов". Также нулевые показатели пропуска грузовиков - в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин", которые следуют в Польшу.