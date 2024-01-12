Польша сотрудничает со следствием по делу "Северного потока" - министр

Польша сотрудничает с союзниками в расследовании диверсии на газопроводе "Северный поток", заявил в интервью Reuters польский министр Томаш Семоняк, который отвечает за польские спецслужбы, опровергнув сообщения газеты о препятствовании расследованию, передает УНН.

Детали

Семоняк заявил, что прокуратура страны предоставляет информацию европейским следователям и может выделить на расследование больше ресурсов, если об этом попросят.

"В этом деле прошли встречи немецких и польских прокуроров, и ни в одной области не было никаких признаков недовольства других лиц, которые занимались этими делами", - сказал Семоняк.

"Из того, что мне удалось определить, не было ситуации, в которой был бы недостаток сотрудничества или какая-то умышленная ошибка, допущенная кем-то", - отметил он.

Дополнение

Трубопровод "Северный поток", соединяющий россию с Германией на дне Балтийского моря, был взорван в сентябре 2022 года.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на европейских следователей, работавших над делом, ранее в этом месяце сообщила, что польские чиновники якобы сопротивлялись сотрудничеству со следствием и не раскрыли потенциально важные доказательства.

Расследованию пока не удалось установить, кто несет ответственность за взрывы на трубопроводе.

По данным расследований Германии, Дании и Швеции, на лодке, арендованной в Германии через польскую компанию, были следы октагона - того же взрывчатого вещества, которое было обнаружено на местах подводных взрывов.

Польские прокуроры заявили в прошлом году, что не было никаких доказательств того, что Польша использовалась как центр диверсий.

В прошлом месяце, в день своего вступления в должность, новый премьер-министр Польши Дональд Туск уволил глав всех четырех спецслужб, включая тех, кто участвовал в расследовании "Северного потока".