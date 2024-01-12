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Польща співпрацює зі слідством у справі "Північного потоку" - міністр

Польща співпрацює зі слідством у справі "Північного потоку" - міністр

Київ • УНН

 • 26843 перегляди

Польща каже про співпрацю зі слідством у справі "Північного потоку"

Польща співпрацює із союзниками у розслідуванні диверсії на газопроводі "Північний потік", заявив в інтерв'ю Reuters польський міністр Томаш Семоняк, який відповідає за польські спецслужби, спростувавши повідомлення газети про перешкоджання розслідуванню, передає УНН.

Деталі

Семоняк заявив, що прокуратура країни надає інформацію європейським слідчим і може виділити на розслідування більше ресурсів, якщо про це попросять.

"У цій справі пройшли зустрічі німецьких та польських прокурорів, і в жодній області не було жодних ознак невдоволення інших осіб, які займалися цими справами", - сказав Семоняк.

"З того, що мені вдалося визначити, не було ситуації, у якій був би брак співпраці чи якась навмисна помилка, допущена кимось", - зазначив він.

Доповнення

Трубопровід "Північний потік", що з'єднує росію з Німеччиною на дні Балтійського моря, був підірваний у вересні 2022 року.

Газета Wall Street Journal, посилаючись на європейських слідчих, які працювали над справою, раніше цього місяця повідомила, що польські чиновники нібито чинили опір співпраці зі слідством і не розкрили потенційно важливі докази.

Розслідуванню поки що не вдалося встановити, хто несе відповідальність за вибухи на трубопроводі.

За даними розслідувань Німеччини, Данії та Швеції, на човні, орендованому в Німеччині через польську компанію, були сліди октагону - тієї ж вибухової речовини, яка була виявлена на місцях підводних вибухів.

Польські прокурори заявили минулого року, що не було жодних доказів того, що Польща використовувалася як центр диверсій.

Минулого місяця, у день свого вступу на посаду, новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звільнив голів усіх чотирьох спецслужб, включаючи тих, хто брав участь у розслідуванні "Північного потоку".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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