Польша предлагает Украине решение для прекращения забастовки перевозчиков на границе

Польское правительство отреагировало на забастовку перевозчиков и блокирование пропускных пунктов на границе с Украиной. Варшава уже направила Киеву предложения по урегулированию ситуации. Об этом говорится на сайте польского правительства, передает УНН.

Детали

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам реконструкции Украины и министру развития муниципалитетов, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову "по по поводу протеста польских перевозчиков" на границе.

В Мининфраструктуры Польши объясняют "введение украинской стороной системы так называемой электронной очереди" (еЧерга) одной из причин такой акции протеста польских предпринимателей транспортной отрасли.

Так, Адамчик призвал "срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона".

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Поэтому идея заключается в том, чтобы исключить обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере на двух пунктах пропуска: "Зосин - Усцилуг" и "Нижанковичи - Мальховице оворится в заявлении

Польский министр выразил надежду, что власти Украины пойдут на эти шаги ради "благосостояния украинских и польских водителей, перевозчиков и предпринимателей из других секторов экономики".

Также в правительстве Польши заявили, что протестующие требуют "возобновления разрешений на международные перевозки, которые были отменены в соответствии с соглашению между Европейским Союзом и Украиной, действующему с 1 июля 2022 года".

Говорится также, что глава Мининфраструктуры Польши призвал президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать его обращение к украинским властям относительно деактивации системы электронной очереди.

Напомним

6 ноября польские перевозчики начали физическое блокирование трех из четырех крупнейших пограничных переходов на польско-украинской границе. Как украинские, так и польские экспортеры, импортеры и перевозчики уже несут убытки, так же страдают и взаимоотношения между двумя странами, которые еще не успели восстановиться после зернового конфликта.

Бастующие обещали пропускать определенные виды товаров на границе. Речь идет о гуманитарке и других опасных грузах, например, топливе. Впрочем, соответствующие лица фиксируют нарушение обещания, поскольку вышеупомянутые машины и продолжают стоять в общей очереди.