Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки рф по Украине

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за воздушной атаки оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

Внимание, в связи с очередным ударом российской федерации с использованием крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация.

В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженных Сил задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям. Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию