Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки рф по Украине
Киев • УНН
Оперативное командование ВС Польши привело авиацию и ПВО в полную боевую готовность из-за массированного ракетного удара РФ по Украине. Задействованы все имеющиеся силы и средства для защиты воздушного пространства.
Польша подняла в воздух военную авиацию из-за воздушной атаки оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.
Внимание, в связи с очередным ударом российской федерации с использованием крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация.
В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженных Сил задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям. Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию
Напомним,
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