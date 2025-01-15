Польша определилась с датой президентских выборов в 2025 году
Киев • УНН
Маршалок Сейма Шимон Головня назначил президентские выборы в Польше на 18 мая 2025 года. В случае необходимости второй тур состоится 1 июня.
Маршалок польского Сейма Шимон Головня распорядился провести президентские выборы в Польше 18 мая, о чем сообщил в X в среду, пишет УНН.
Детали
"Как и анонсировали - в первую конституционно возможную дату. Я только что направил решение председателю Государственной избирательной комиссии (PKW) и премьер-министру. Сегодня правительство должно опубликовать это в Вестнике законов. Начинается избирательная кампания", - написал Головня, обнародовав копию документа, где указано: "Дату выборов назначаю на воскресенье, 18 мая 2025 года".
Дату выборов - 18 мая - объявил председатель Сейма на прошлой неделе. Если будет необходим второй тур, то он состоится 1 июня, отмечает PAP.
Туск раскрыл три главных приоритета Польши во время председательства в ЕС в 2025 году06.12.24, 11:46 • 15817 просмотров