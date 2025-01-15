Польща визначилася з датою президентських виборів у 2025 році

Маршалок польського Сейму Шимон Головня розпорядився провести президентські вибори в Польщі 18 травня, про що повідомив у X у середу, пише УНН.

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"Як і анонсували – у першу конституційно можливу дату. Я щойно надіслав рішення голові Державної виборчої комісії (PKW) і прем’єр-міністру. Сьогодні уряд має опублікувати це у Віснику законів. Починається виборча кампанія", - написав Головня, оприлюднивши копію документа, де вказано: "Дату виборів призначаю на неділю, 18 травня 2025 року".

Дату виборів – 18 травня – оголосив голова Сейму минулого тижня. Якщо буде необхідний другий тур, то він відбудеться 1 червня, зазначає PAP.

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