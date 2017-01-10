Польша собирается направить ноту МИД Украины из-за памятника во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области, разрушение которого зафиксировано на обнародованном видео. Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
"Мы знаем об этом фильме. Утром консул пойдет туда и будет отправлена нота министру иностранных дел Украины", - сказал Ян Пекло накануне поздно вечером РАР.
Как отмечается, разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем сейчас селе Гута-Пеняцкая, расположенном на территории нынешней Львовской области, было зафиксировано на видео, размещенном в понедельник в российских социальных медиа.