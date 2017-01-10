Польща збирається надіслати ноту МЗС України через пам'ятник на Львівщині

“Ми знаємо про цей фільм. Вранці консул піде туди і буде відправлено ноту міністру закордонних справ України”, — сказав Ян Пєкло напередодні пізно ввечері РАР.

Як зазначається, руйнування пам’ятника полякам, убитих в 1944 році в неіснуючому нині селі Гута-Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області, було зафіксовано на "відео, розміщеному в понеділок в російських соціальних медіа".