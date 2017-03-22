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Польша рассматривает возможность запрета торговли по воскресеньям

Польша рассматривает возможность запрета торговли по воскресеньям

Киев • УНН

 • 10561 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Совет министров Польши поддержал идею о запрете торговли в воскресные дни, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Как отмечается, в ходе заседания правительства был предложен ряд рекомендаций в вопросе общественного законопроекта.

Сообщается, что польское правительство продолжит работу над проектом закона, однако имеет много замечаний к предложенным статьям. Речь идет, например, о наказании для предпринимателей, не соблюдающих запреты.

"Правительство не согласится с тем, чтобы наказывать, например, заключением тех лиц, кто этот запрет нарушат", - сказал после заседания представитель правительства Рафал Бохенек.

Свои замечания также внесло польское министерство финансов и развития. Заместитель министра Ежи Квециньский предложил снять из-под запрета, в частности, интернет-торговлю, магазины в аэропортах и ​​вокзалах. Однако в целом, по его словам, министерство поддерживает введение свободных от торговли дней.

"Этот закон приближает нас к функционированию торговли во многих экономически развитых странах, таких как Германия, Италия, Греция, Франция, Швейцария", - сказал он.

Сейчас общественный проект закона о запрете торговли в воскресенье находится в сеймовых подкомиссиях.

Напомним, Польша собирается переработать миграционную политику в отношении Украины.

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