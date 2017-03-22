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Польща розглядає можливість заборони торгівлі по неділях

Польща розглядає можливість заборони торгівлі по неділях

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Рада міністрів Польщі підтримала ідею про заборону торгівлі в недільні дні, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Як зазначається, під час засідання уряду було запропоновано низку рекомендацій в питанні суспільного законопроекту.

Повідомляється, що польський уряд продовжить роботу над проектом закону, проте має багато зауважень до запропонованих статей. Йдеться, наприклад, про покарання для підприємців, що не дотримуються заборони.

"Уряд не погодиться з тим, щоб карати, наприклад, ув'язненням тих осіб, які цю заборону порушать", - сказав після засідання представник уряду Рафал Бохенек.

Свої зауваження також внесло польське міністерство фінансів і розвитку. Заступник міністра Єжи Квеціньський запропонував зняти з-під заборони, зокрема, інтернет-торгівлю, магазини в аеропортах і вокзалах. Однак в цілому, за його словами, міністерство підтримує введення вільних від торгівлі дні.

"Цей закон наближає нас до функціонування торгівлі в багатьох економічно розвинених країнах, таких як Німеччина, Італія, Греція, Франція, Швейцарія", - сказав він.

Наразі суспільний проект закону про заборону торгівлі у неділю перебуває в сеймових підкомісіях.

Нагадаємо, Польща збирається пропрацювати міграційну політику щодо України.

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