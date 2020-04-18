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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90905 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103805 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129817 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129878 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 122091 просмотра

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Польша продлила легальное пребывание украинцев

Польша продлила легальное пребывание украинцев

Киев  •  УНН

 • 34784 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Польское правительство продлило легальное пребывание украинцев, находящихся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal (Польша).

"Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии 14 марта", - сказано в сообщении.

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Как указано, вчера, 17 апреля, в стране вступил в силу новый закон (Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

Напомним, с 19 апреля Польша начнет постепенно размораживать экономику.

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