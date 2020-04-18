Польща продовжила легальне перебування українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Польський уряд продовжив легальне перебування українцям, які перебувають в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal (Польща).
"Польський уряд прийняв рішення автоматично продовжити легальне перебування для українців, які перебувають в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії 14 березня", - йдеться у повідомленні.
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Як вказано, вчора, 17 квітня, у країні вступив в силу новий закон (Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії без необхідності подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.
Нагадаємо, з 19 квітня Польща почне поступово розморожувати економіку.