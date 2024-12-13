Половина очередей без света: Yasno сообщило об обновленных графиках
Киев • УНН
Из-за ракетной атаки рф происходят экстренные отключения света. По обновленным графикам, без электроэнергии остаются 3 очереди из 6.
Без света по обновленным графикам половина очередей на отключение электроэнергии из шести, сообщил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, пишет УНН.
Детали
"Утро. Ракетно. Укрэнерго увеличивает ограничения - без света 3 очереди из 6", - написал Коваленко в соцсетях.
Он сообщил об обновлении графиков для Днепра и Киева.
Энергокомпания ДТЭК сообщила, что Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области, в частности, получили обновленные графики отключений на 13 декабря. "От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня", - указали в компании.
В Киеве экстренные отключения света вне графика на фоне атаки рф13 дек. 2024, 06:59 • 12283 просмотра