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Половина очередей без света: Yasno сообщило об обновленных графиках

Половина очередей без света: Yasno сообщило об обновленных графиках

Киев  •  УНН

 • 10339 просмотра

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Из-за ракетной атаки рф происходят экстренные отключения света. По обновленным графикам, без электроэнергии остаются 3 очереди из 6.

Без света по обновленным графикам половина очередей на отключение электроэнергии из шести, сообщил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, пишет УНН.

Детали

"Утро. Ракетно. Укрэнерго увеличивает ограничения - без света 3 очереди из 6", -  написал Коваленко в соцсетях.

Он сообщил об обновлении графиков для Днепра и Киева.

Энергокомпания ДТЭК сообщила, что Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области, в частности, получили обновленные графики отключений на 13 декабря. "От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня", - указали в компании.

В Киеве экстренные отключения света вне графика на фоне атаки рф13 дек. 2024, 06:59 • 12283 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев