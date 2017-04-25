Полковников пограничной службы и Генерального штаба будут судить за взяточничество

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29753 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95179 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149114 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113602 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114732 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111457 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103500 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103367 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Полковников пограничной службы и Генерального штаба будут судить за взяточничество

Полковников пограничной службы и Генерального штаба будут судить за взяточничество

Киев  •  УНН

 • 10852 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины направлен в суд обвинительный акт в отношении двух полковников из Главного управления подготовки Вооруженных Сил Украины Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Главного центра кадрового обеспечения Государственной пограничной службы Украины, которые, вступив в преступный сговор, совершили коррупционное преступление. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Высокопоставленные военные, используя служебное положение и реальную возможность влияния на трудоустройство кандидатов в государственную пограничную службу, решили за денежное вознаграждение "помочь" гражданину устроиться в Львовский пограничный отряд", - говорится в сообщении.

За такую ​​"услугу" чиновники сначала потребовали 10 тыс. долл. США, а впоследствии уменьшили сумму до 6 тыс. долл. США.
Деньги передавались в два этапа - сначала 3 тыс. долл. США, и после получения предписания на прохождение службы, остальные средства, которую они сразу разделили между собой.

После этого полковники были задержаны правоохранителями "на горячем" и у них изъята сумма неправомерной выгоды.

Действия чиновников квалифицированы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения).

Полковники находятся под домашним арестом.

Как сообщал УНН 24 апреля, офицеру Николаевского областного военкомата, задержанному на взятке, избрана мера пресечения.

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