Полковников пограничной службы и Генерального штаба будут судить за взяточничество

"Высокопоставленные военные, используя служебное положение и реальную возможность влияния на трудоустройство кандидатов в государственную пограничную службу, решили за денежное вознаграждение "помочь" гражданину устроиться в Львовский пограничный отряд", - говорится в сообщении.

За такую ​​"услугу" чиновники сначала потребовали 10 тыс. долл. США, а впоследствии уменьшили сумму до 6 тыс. долл. США.

Деньги передавались в два этапа - сначала 3 тыс. долл. США, и после получения предписания на прохождение службы, остальные средства, которую они сразу разделили между собой.

После этого полковники были задержаны правоохранителями "на горячем" и у них изъята сумма неправомерной выгоды.

Действия чиновников квалифицированы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения).

Полковники находятся под домашним арестом.

Как сообщал УНН 24 апреля, офицеру Николаевского областного военкомата, задержанному на взятке, избрана мера пресечения.