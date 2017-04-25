Полковників прикордонної служби та Генерального штабу судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох полковників з Головного управління підготовки Збройних Сил України Генерального штабу Збройних Сил України та Головного центру кадрового забезпечення Державної прикордонної служби України, які вступивши в злочинну змову вчинили корупційний злочин. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
“Високопосадовці, використовуючи службове становище та реальну можливість впливу на працевлаштування кандидатів до державної прикордонної служби, вирішили за грошову винагороду „допомогти“ громадянину влаштуватися до Львівського прикордонного загону”, — йдеться у повідомленні.
За таку “послугу” посадовці спочатку зажадали 10 тис. долл. США, а згодом зменшили суму до 6 тис. долл США.
Гроші передавались у два етапи — спочатку 3 тис. долл. США, та після отримання припису на проходження служби, решту коштів, яку вони одразу розділили між собою.
Після цього полковників було затримано правоохоронцями “на гарячому” та вилучено суму неправомірної вигоди.
Дії високопосадовців кваліфіковано за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища).
Полковники перебувають під домашнім арештом.
Як повідомляв УНН 24 квітня, офіцеру Миколаївського обласного військкомату, затриманому на хабарі, обрали запобіжний захід.