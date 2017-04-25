Полковників прикордонної служби та Генерального штабу судитимуть за хабарництво

“Високопосадовці, використовуючи службове становище та реальну можливість впливу на працевлаштування кандидатів до державної прикордонної служби, вирішили за грошову винагороду „допомогти“ громадянину влаштуватися до Львівського прикордонного загону”, — йдеться у повідомленні.

За таку “послугу” посадовці спочатку зажадали 10 тис. долл. США, а згодом зменшили суму до 6 тис. долл США.

Гроші передавались у два етапи — спочатку 3 тис. долл. США, та після отримання припису на проходження служби, решту коштів, яку вони одразу розділили між собою.

Після цього полковників було затримано правоохоронцями “на гарячому” та вилучено суму неправомірної вигоди.

Дії високопосадовців кваліфіковано за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища).

Полковники перебувають під домашнім арештом.

Як повідомляв УНН 24 квітня, офіцеру Миколаївського обласного військкомату, затриманому на хабарі, обрали запобіжний захід.