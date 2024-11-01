Полковник ВСУ получил подозрение за помощь жене получить почти миллион "боевых" в тылу - ГБР
Киев • УНН
ГБР разоблачило схему незаконного получения боевых выплат женой полковника медслужбы ВСУ. Женщина получила почти 1 млн грн.
Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило полковника медслужбы, который помог жене получить почти миллион "боевых" выплат, оставаясь в тылу, пишет УНН.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику медицинской службы и военнослужащему, который оформлял боевые выплаты медицинской сестре, которая оставалась дома. Военной также сообщено о подозрении
По данным ГБР, в июне 2022 года полковник медицинской службы одного из подразделений ВСУ прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач. Его жена не была военной и находилась дома с ребенком.
"Однако полковник договорился с командиром медицинской роты и в июле 2023 года "трудоустроил" свою жену на службу в подразделение. Женщина ни разу не появлялась на место дислокации подразделения, но на основании фиктивных документов ежемесячно получала боевые выплаты. Таким образом за 8 месяцев якобы службы она незаконно получила почти 1 млн гривен", - говорится в сообщении ГБР.
Военному, его жене и командиру медроты, как отмечается, сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Командиру медицинской роты также сообщено о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос возмещения нанесенного ущерба.
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