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Политзаключенный Шумков жалуется на состояние здоровья и унижения в колонии - Омбудсмен

Политзаключенный Шумков жалуется на состояние здоровья и унижения в колонии - Омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 9424 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинский политзаключенный Александр Шумков, который находится за решеткой в России, продолжает жаловаться на головные боли, мышечные судороги и инциденты унизительного отношения в колонии. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Наконец получила ответ на мое обращение от УФСИН России по Тверской области относительно незаконно осужденного Александра Шумкова. По словам руководителя службы исполнения наказаний в Тверской области РФ, наш гражданин за период незаконного заключения получал амбулаторную медицинскую помощь. В тексте указано, что 27 августа 2019 года его осмотрел врач-терапевт. По его назначениям, Александр Шумков якобы получил своевременное лечение в полном объеме. В то же время, несмотря на "полученную медицинскую помощь", Александр Шумков продолжает жаловаться на периодические головные боли и мышечные судороги", - написала Денисова.

Также Омбудсмен указала, что в письме есть информация, что Александр якобы не подвергался жестокому обращению, а физическое и морально-психологическое давление со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения не осуществлялись.

"Вместе с тем, на днях состоялась встреча Александра Шумкова и консула посольства Украины в РФ, где присутствовал руководитель медицинской службы УФСИН России по Тверской области. Он пояснил, что эти боли возникают в результате вегето-сосудистой дистонии, что является следствием эмоционального и нервного перенапряжения и длительного пребывания в стрессовой ситуации. При этом, показаний о проведении специализированных обследований сосудов головного мозга пока нет", - добавила Денисова.

Омбудсмен также отметила, что, по согласованию Александра, была достигнута договоренность с руководством пенитенциарного учреждения о возможности проведения соответствующего медицинского обследования сосудов головного мозга с использованием МРТ за свой счет.

"Кроме того, в ходе дальнейшего разговора наш соотечественник сообщил, что снова произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны работников колонии за его национальную принадлежность", - отметила Денисова.

Она призвала комиссара Совета Европы Дуню Миятович, а также посольство Украины в РФ действовать скоординировано, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Александра Шумкова.

Напомним, 18 ноября Александр Шумков снова находился в ШИЗО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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