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Політв'язень Шумков скаржиться на стан здоров'я та приниження у колонії - Омбудсмен

Політв'язень Шумков скаржиться на стан здоров'я та приниження у колонії - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 9424 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Український політв’язень Олександр Шумков, який перебуває за ґратами у Росії, продовжує скаржитися на головні болі, м’язові судоми та інциденти принизливого ставлення в колонії. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Нарешті отримала відповідь на моє звернення від "УФСИН России по Тверской области" стосовно незаконно засудженого Олександра Шумкова. За словами керівника служби виконання покарань в Тверській області РФ, наш громадянин за період незаконного ув’язнення отримував амбулаторну медичну допомогу. У тексті зазначено, що 27 серпня 2019 року його оглянув лікар-терапевт. За його призначенням, Олександр Шумков начебто отримав своєчасне лікування в повному обсязі. Водночас, попри "отриману медичну допомогу", Олександр Шумков продовжує скаржитись на періодичні головні болі та м'язові судоми", - написала Денісова.

Також Омбудсмен вказала, що в листі є інформація, що Олександр нібито не піддавався жорстокому поводженню, а фізичний та морально-психологічний тиск з боку співробітників пенітенціарної установи не здійснювався.

"Разом з тим, днями відбулась зустріч Олександра Шумкова та консула посольства України в РФ, де був присутній керівник медичної служби "УФСИН России по Тверской области". Він пояснив, що ці болі виникають у результаті вегето-судинної дистонії, що є наслідком емоційного та нервового перенапруження і довготривалого перебування у стресовій ситуації. При цьому, показань щодо проведення спеціалізованих обстежень судин головного мозку наразі немає", - додала Денісова.

Омбудсмен також зазначила, що, за погодженням Олександра, було домовлено з керівництвом пенітенціарної установи про можливість проведення відповідного медичного обстеження судин головного мозку з використанням МРТ за власний кошт.

"Крім того, у ході подальшої розмови наш співвітчизник повідомив, що знову сталося два інциденти образливого та принизливого ставлення з боку працівників колонії через його національну приналежність", - зауважила Денісова.

Вона закликала комісара Ради Європи Дуню Міятович, а також посольство України в РФ діяти скоординовано, аби вчасно здійснювати необхідне реагування на порушення прав і свобод Олександра Шумкова.

Нагадаємо, 18 листопада Олександр Шумков знову перебував у ШІЗО.

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