Політв'язень Шумков скаржиться на стан здоров'я та приниження у колонії - Омбудсмен

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Український політв’язень Олександр Шумков, який перебуває за ґратами у Росії, продовжує скаржитися на головні болі, м’язові судоми та інциденти принизливого ставлення в колонії. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.