Полиция заявила о дополнительном расследовании смерти Дж.Майкла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Полиция сообщила, что предварительное вскрытие тела британского певца Джорджа Майкла было "неубедительным" и надо провести больше проверок, чтобы установить причину смерти, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
В полиции заявили, что результаты дальнейшего расследования не будут известны в течение нескольких недель.
Смерть Дж.Майкла в день Рождества сейчас рассматривается как "непонятная, но такая, что не вызывает подозрений".
Отмечается, что полиция не нашла доказательств убийства.
Напомним, 25 декабря на 54-м году жизни скончался известный британский певец, обладатель двух премий "Грэмми" Джордж Майкл.