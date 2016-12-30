Поліція заявила про додаткове розслідування смерті Д.Майкла

У поліції заявили, що результати подальшого розслідування не будуть відомі протягом декількох тижнів.

Смерть Д.Майкла в день Різдва наразі розглядається як "незрозуміла, але така, що не викликає підозр".

Зазначається, що поліція не знайшла доказів вбивства.

Нагадаємо, 25 грудня помер відомий британський співак, володар двох премій “Греммі” Джордж Майкл помер на 54-му році життя.