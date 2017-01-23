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Полиция задержала в Киеве россиянку, которая сбежала из психушки Львова

Полиция задержала в Киеве россиянку, которая сбежала из психушки Львова

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Правоохранители задержали в одном из хостелов Киева россиянку, которая сбежала из психиатрической больницы Львова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

В одном из хостелов Киева 21 января граждане узнали беглянку из львовской психбольницы, о которой говорилось в сообщениях полиции. Об этом было сообщено работникам полиции.

"Указанная женщина, действительно оказалась 31-летней гражданкой Российской Федерации, которая 18 января совершила побег из психиатрической больницы Львова, где по решению суда проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова", - сообщили правоохранители.

Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Следователи открыли уголовные производства по ч.1, ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.2 ст. 345 (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.

Правоохранители устанавливают, где женщина взяла средства, чтобы доехать до Киева, приобрести одежду и оплачивать проживание в хостеле, а также возможную причастность к этому других лиц (сообщников).

Досудебное расследование продолжается.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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